Russische president Vladimir Poetin: “Bereid om te onderhandelen over aanvaardbare oplossingen”

De Russische president Vladimir Poetin heeft zondag in een interview op de Russische staatstelevisie gezegd dat zijn land “bereid is om te onderhandelen over aanvaardbare oplossingen”. Oekraïne noemde die bewering in een reactie onzin, en riep Poetin op om “terug te keren naar de realiteit”.

“We zijn bereid om met alle partijen te onderhandelen met alle partijen over aanvaardbare oplossingen, maar dat is aan hen”, zei Poetin in het interview dat zondag werd uitgezonden op de Russische televisiezender Rossiya 1. “Het zijn niet wij die weigeren om te onderhandelen, maar zij”, klonk het.

“Alles is gebaseerd op de politiek van onze geopolitieke tegenstanders, en zij proberen Rusland – het historische Rusland – te verdelen”, aldus nog Poetin. Hij verzekerde de kijkers ervan dat de doelstelling van het Kremlin “totaal anders is: het Russische volk verenigen.” “Ik geloof dat we de juiste beweegredenen hebben. We hebben geen andere keuze dan onze burgers te beschermen en hun belangen te verdedigen.”

Poetin zei ook nog er “100 procent” zeker van te zijn dat het Russische leger het Patriot-luchtafweersysteem dat de Verenigde Staten gaan leveren aan Oekraïne, zal “vernietigen”.

Oekraïne: “Poetin moet terugkeren naar realiteit”

De Oekraïense presidentiële adviseur Mykhailo Podolyak reageerde bijzonder sceptisch op de uitlatingen van Poetin. “Hij moet terugkeren naar de realiteit, en erkennen dat Rusland helemaal niet wil onderhandelen”, klonk het in een reactie. “Rusland heeft eigenhandig beslist om Oekraïne aan te vallen en haar burgers te doden. Rusland wil geen gesprekken, het wil haar verantwoordelijkheid ontlopen.”

Ook de Oekraïense president Volodimir Zelenski heeft zijn twijfels bij de onderhandelingsbereidheid van Poetin. “Rusland heeft dit jaar alles verloren wat het kon verliezen”, klonk het in zijn dagelijkse videotoespraak tot de Oekraïense bevolking. “Maar het probeert zijn verliezen te compenseren met de sluwheid van zijn propagandisten. Maar ik weet dat de duisternis ons er niet van zal weerhouden om de bezetters naar hun nieuwe nederlagen te leiden.”

Aanhoudende aanvallen

Zelenski waarschuwde de bevolking er dan ook voor dat er tijdens de laatste dagen van het jaar nog Russische aanvallen kunnen plaatsvinden. “We moeten op elk scenario voorbereid zijn. We moeten ons ervan bewust zijn dat onze vijand zal proberen deze tijd donker en moeilijk voor ons te maken.”

Dat de woorden van Poetin op scepsis onthaald worden bij de Oekraïners, is ook niet erg vreemd gezien de aanhoudende Russische aanvallen. Zondag werden meer dan tien raketaanvallen uitgevoerd op het strategisch belangrijke district Koepjansk (in de oblast Charkov), werden meer dan 25 dorpen langs de frontlinie in die regio gebombardeerd met artillerie, en gebeurde hetzelfde met 20 dorpen in de regio Zaporizja.