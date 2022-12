“Slechtste tattoo ooit” van Messi op rug van fan gaat viraal

De Argentijnen hebben massaal gevierd dat hun voetbalploeg wereldkampioen is geworden. Niet alleen door op straat te komen om te dansen maar ook met tatoeages van hun held: Lionel Messi. Al is de ene beter gelukt dat de andere.

Een Argentijnse supporter wordt ferm uitgelachen op sociale media nadat hij de aanvoerder van het Argentijnse team op zijn rug liet tatoeëren. De tattoo toont Messi die de WK-trofee vasthoudt in zijn voetbalshirt, maar de proporties van zijn hoofd lijken niet te kloppen. “Het lijkt op Messi in 2026 met overgewicht”, grapt de ene. “Hij zou zijn geld moeten terugkrijgen”, schrijft de andere op Twitter.

Het is trouwens niet de enige tattoo waarbij mensen zich vragen lijken te stellen. Een andere tattoo - waarop Messi de wereldbeker kust - gaat momenteel namelijk ook viraal omdat de beker meer lijkt op het mannelijk geslachtsdeel dan de gouden trofee die Messi in ontvangst mocht nemen in Qatar.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen