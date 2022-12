Zeker helft van alle Vlaamse gemeenten staat vuurwerk toe bij oudjaar

Zowel in Oost-Vlaanderen (55,9 procent) als in Antwerpen (56,5 procent) kunnen inwoners in iets meer dan de helft van de gemeenten vuurwerk afsteken. Vaak is het wel nodig om eerst goedkeuring te krijgen. In Limburg (61,9 procent) en West-Vlaanderen ligt dat aantal nog hoger.

In Vlaams-Brabant gaat het in verhouding met andere provincies om een gering aantal gemeenten (38,5 procent). “Daar heeft de luchthaven (van Zaventem, red.) een groot aandeel in”, verklaart Oscare. In de provinciehoofdsteden Gent en Brugge mogen inwoners ondanks een algemeen vuurwerkverbod tijdens oudjaar toch vuurwerk afschieten zonder vergunning.

Uit een kleine rondvraag van het nazorg- en onderzoekscentrum blijkt nochtans dat meer dan zeven op de tien van de meerderjarige bevraagden geen voorstander zijn van vuurwerk afschieten door particulieren. Oscare concludeerde daarnaast dat ongeveer een op de drie niet op de hoogte was van de gemeentelijke regelgeving over vuurwerk afschieten.