Betrapte inbreker verklaart dat hij gestolen geld verbrand heeft “omdat hij het op een oneerlijke manier had bekomen”

De Mechelse correctionele rechtbank heeft J.S. veroordeeld tot een werkstraf van 120 uur en een boete van 800 euro voor een inbraak in een woning in Heist-op-den-Berg. De man duwde een van de bewoners weg om te kunnen vluchten, maar kon later door de politie worden ingerekend. Het geld dat hij gestolen had, zou hij naar eigen zeggen verbrand hebben.

De feiten speelden zich op 29 maart 2021 af. Toen doolde J.S. rond in de straten van Heist-op-den-Berg. Omstreeks 23 uur drong hij binnen in een woning waarvan de deur niet op slot was. In de garage stal hij een jas, in de woning zelf kon hij 200 euro en een autosleutel wegmoffelen. Tijdens het doorzoeken van het huis, belandde hij in de slaapkamer van de zoon des huizes. Die schrok wakker, waarop de indringer het op een lopen zette.

De zoon alarmeerde zijn vader en samen liepen ze achter J.S. aan. Die rook al snel onraad en verstopte zich tussen een haag en een carport. Daar werd hij betrapt door de bewoners. De man deelde een duw uit aan de zoon en sloeg opnieuw op de vlucht. Uiteindelijk kon de politie J.S. identificeren, temeer omdat hij eerder die dag al betrapt was op spoorlopen in Heist-op-den-Berg.

Geld verbrand

De man verklaarde aan de politie dat hij onder invloed van xtc was en met een black-out kampte. Dat hij de intentie had om ook de auto van de bewoners te stelen - omdat hij de sleutel had meegenomen - ontkende de kerel. “En opvallend: toen de politie hem vroeg waar het gestolen geld was, zei meneer S. dat hij dat verbrand had. Omdat hij er niet mee kon leven dat hij het op een oneerlijke manier had bekomen”, vertelde de openbare aanklager.

Tijdens het onderzoek kon de politie J.S. ook linken aan de diefstal van een gsm bij een vzw die hem begeleidde en aan de diefstal van een fiets.

Drugsproblematiek

“Het grote probleem is dat meneer met een drugsproblematiek kampt. Hij doet er alles aan om van die verslaving af te geraken en ook zijn ouders willen hem daarbij helpen”, zei de advocaat van de beklaagde. De rechter besliste nu om de man niet naar de gevangenis te sturen, maar om hem een werkstraf van 120 uur op te leggen. Voert hij die niet of niet goed uit, dan hangt hem alsnog een effectieve celstraf boven het hoofd.

(tdk)