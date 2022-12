Kevin De Bruyne ziet ploegmaat Erling Haaland zelfs de cijfers van Messi en Ronaldo aanvallen: “Hij kan 800 halen”

Erling Haaland is aan een geweldig eerste seizoen bezig bij Manchester City. De 22-jarige spits heeft inmiddels al 180 proftreffers op zijn naam en volgens Kevin De Bruyne is hij nog lang niet klaar.

Kevin De Bruyne ziet zijn teamgenoot Haaland de aantallen van Lionel Messi (790) en Cristiano Ronaldo (819) in de toekomst benaderen. “Hij staat nu al op zoveel goals, dus waarschijnlijk kan hij ook richting de zes-, zeven-, achthonderd”, voorspelt de middenvelder tegen The Daily Mail. “Het belangrijkste daarbij is dat hij fit blijft en gewoon zijn ding blijft doen. Erling is een spits van het allerhoogste niveau.”

Haaland heeft in ieder geval een aardige voorsprong op Ronaldo. De Portugees had toen hij zo oud was als de City-spits een kleine honderd goals minder geproduceerd. Daarbij moet aangetekend worden dat Ronaldo pas rond deze tijd zich echt ontpopte als doelpuntenmachine.

Ook lof voor Alvarez

De Bruyne is verder ook onder de indruk van die andere jonge City-spits Julian Alvarez. De 22-jarige Argentijn vormde het voorbije WK een duo met Lionel Messi en had met vier goals en een assist een behoorlijke bijdrage aan de wereldtitel.

“Het was al direct duidelijk dat Julian enorm getalenteerd was”, vertelt De Bruyne. “Je weet nooit precies hoe het loopt als er spelers uit Zuid-Amerika komen, maar hij leek al een volwassene die voor ons speelde. Misschien had hij het gevoel dat hij wat meer had kunnen spelen, maar uiteindelijk kwam hij steeds vaker aan het spelen en inmiddels heeft hij heel wat doelpunten voor ons gemaakt.”

Manchester City staat momenteel op de tweede plek in de Premier League, op vijf punten van leider Arsenal, en speelt in deze kerstperiode op woensdag 28 december op Leeds.