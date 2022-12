Franky Van der Elst over de alles-of-niets-match van Club Brugge tegen OHL : “Ik zou niet graag in de schoenen van Carl Hoefkens staan”

Gezapige kerstfilms à gogo, maar wie zin heeft in een thriller zit vanaf 13u30 goed met Club Brugge-OH Leuven. Het spannende plot begon met de bekeruitschakeling tegen Sint-Truiden woensdag (1-4). Maar voor de echte cliffhanger zorgde het Brugse bestuur door de uitlooptraining een dag later af te gelasten en trainer Carl Hoefkens uit te nodigden voor een crisisberaad. Daardoor luidt de hamvraag niet of Club Brugge thuis tegen OHL zijn titelkansen gaaf houdt, maar: redt Carl Hoefkens zijn vel?

“Ik vond het allemaal een beetje vreemd”, zegt onze analist en Club Brugge-icoon Franky Van der Elst. “Ik begrijp dat je Hoefkens ter verantwoording roept, maar laat die training doorgaan en doe dat in alle stilte in Westkapelle. Ik vraag me af hoe Hoefkens daags nadien voor zijn spelersgroep stond. Hoe voel je je dan als trainer? Ik zou niet graag in zijn schoenen gestaan hebben. Druk opvoeren kan, maar doe dat intern. Nu is de druk van buitenaf op Hoefkens en die ene wedstrijd enorm. Ik ben benieuwd hoe ze het er vanaf zullen brengen. Er moet gewonnen worden en liefst met een overtuigende prestatie. Het bestuur heeft een situatie gecreëerd dat bij een negatief resultaat de volgende stap alleen maar een trainersontslag kan zijn.”

Carl Hoefkens werd daags na de 1-4 in de beker bij voorzitter Bart Verhaeghe verwacht. Zijn gezicht stond op onweer. — © Simon Mouton

“Het doet denken aan de match op OHL op de vierde speeldag, toen Hoefkens ook onder druk stond. Ik was live op die wedstrijd en liep anderhalf uur voor de aftrap langs de kleedkamers waar de spanning te snijden was. Toen hebben ze overtuigend gewonnen (0-3, red.) en dat moet opnieuw gebeuren.”

Publiek wordt een factor

In de bekermatch tegen Sint-Truiden afgelopen woensdag begonnen de supporters van Club Brugge cynisch “Olé” te roepen toen STVV de bal rond speelde.

“Ik ben benieuwd hoe het publiek gaat omgaan met de druk die is gecreëerd. Het wordt belangrijk om op voorsprong te komen, want anders krijg je opnieuw die negativiteit van woensdag. Makkelijker gezegd dan gedaan, want OH Leuven is niet de ploeg die open en bloot zal komen voetballen. Ik hoop dat Club goed aan de wedstrijd begint, want er zal niet veel nodig zijn opdat het publiek opnieuw van zich laat horen.”

Op de vierde speeldag won Club overtuigd bij OHL. Het werd 0-3. Hier vieren doelpuntenmaker Jutgla en assistgever Sowah de 0-2. — © BELGA

Van der Elst mag de strategie om openlijk druk te zetten op Hoefkens afkeuren, het is volgens hem wel vijf voor twaalf in de competitie. Club telt dertien punten achterstand op leider Racing Genk. Na de korte winterstop volgen toppers tegen Genk en Anderlecht.

“Vorig seizoen zaten ze in een vergelijkbare situatie, maar hebben ze het na Nieuwjaar kunnen rechttrekken met Schreuder. Dat ze nog de titel pakten, was een klein mirakel. Maar ik zou er niet zomaar van uitgaan dat het opnieuw in orde komt. Ik durf er geen geld meer op te zetten. De reeks die Genk heeft neergezet, is straffer dan die van Union vorig jaar. Club Brugge heeft dit seizoen in de competitie zelden een goeie match gespeeld. Ik denk spontaan aan die match in Leuven, maar veel verder kom je niet. Ook in de topwedstrijden hebben ze niet echt kunnen domineren en Mignolet heeft hen een aantal keer over de streep getrokken. In de Champions League hebben ze collectief een aantal schitterende prestaties geleverd en de overwintering is zonder meer fantastisch, maar in de competitie is het anders. Dan zeggen tegenstanders: hier is de bal, doe er iets mee. En dan moet je vaststellen dat het te traag is en er te weinig creativiteit is. Het oogt inspiratieloos. Op de flanken hebben ze op papier kwaliteit, maar de flankspelers presteren te wisselvallig. Vorig seizoen was het voetbal ook al niet geweldig, maar nu ben ik zelden naar huis gegaan met het gevoel: dit was nu eens een goeie match van Club Brugge. Vanmiddag moet dat sowieso het geval zijn.”