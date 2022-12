VIDEO. Thibaut Courtois is klaar voor zijn verjaardag. Doelman verbaast ploegmakkers met indrukwekkende longinhoud: “Siuuuu!”

Op het You Tube kanaal van Real Madrid neemt Thibaut Courtois het in een aantal kerstspelletjes met ploegmakker Federico Valverde op tegen Nacho Fernandez en Lucas Vazquez. Het meeste indruk maakte onze nationale nummer één tijdens het kaarsjesblazen. Net als Vazquez slaagde Courtois erin om alle tien kaarsen uit te blazen, maar onze nationale nummer één blies zo hard dat de kaarsen zelfs niet op hun plaats bleven. Courtois verjaart pas op 11 mei, maar is nu al klaar voor zijn taart met 31 kaarsjes. “Wat wil je, hij is een beer”, zei Fernandez. Courtois vierde zijn prestatie met een knipoog naar ex-ploegmakker Cristiano Ronaldo: “Siuuuu!” Bekijk het fragment in de video vanaf 3’15”.