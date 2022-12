Franse huisartsen houden stakingsactie

Verschillende huisartsen in Frankrijk houden maandag de deur van hun praktijk dicht. Ze starten een nieuwe stakingsactie, die mogelijk enkele dagen zal duren. Dat melden Franse media.

De actie is een initiatief van het collectief ‘Médecins pour demain’ (‘Artsen voor morgen’). Ze eisen onder meer dat de prijs voor een consultatie wordt opgetrokken van 25 naar 50 euro. De artsen klagen ook over slechter wordende werkomstandigheden door een stijging van het aantal patiënten en de toegenomen administratieve last.

Op 1 en 2 december hadden de huisartsen al eens het werk neergelegd. Toen lag de activiteitsgraad van de huisartsen zowat dertig procent lager dan normaal. Volgens ‘Médecins pour demain’ zal de stakingsoproep deze keer wellicht minder goed worden opgevolgd.