Tongeren

Het Belgisch Centrum voor Geleidehonden in Tongeren krijgt deze dagen het ene telefoontje na het andere met de vraag waar de koekjes of pralines blijven. Begin december heeft een oplichtster in naam van de vzw op verschillende plaatsen geld ingezameld. “We lijden hierdoor imagoschade en hebben een klacht ingediend bij de politie”, klinkt het.