Dodental na ontploffing in flatgebouw op Kanaaleiland Jersey opgelopen tot tien

De explosie die zich ruim twee weken geleden voordeed in een flatgebouw op het Kanaaleiland Jersey, voor de kust van Normandië, heeft een tiende dodelijk slachtoffer geëist. Dat heeft de lokale politie maandag meegedeeld.

Een 73-jarige vrouw die naast het ingestorte gebouw woonde, is zondag in het ziekenhuis aan haar verwondingen bezweken. “Ze stierf op kerstdag in het ziekenhuis van Jersey”, meldt Robin Smith van de lokale politie.

De explosie had zich op zaterdag 10 december om 4 uur ‘s ochtends voorgedaan in een flatgebouw in Saint-Helier op het eiland Jersey. Het drie verdiepingen tellende gebouw werd volledig verwoest.

Het onderzoek naar de oorzaak van de ramp loopt nog altijd. Volgens de politie gaat het “waarschijnlijk” om een gasexplosie. Bewoners hadden enkele uren voor de ontploffing nog naar de brandweer gebeld om melding te maken van een gaslucht.