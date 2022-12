Carl Hoefkens is kort van stof bij Club Brugge voor belangrijke match: “Het is nu aan de mensen die de beslissingen nemen”

LIVE.Volg hier LIVE Club Brugge-OHL!

“Als het minder gaat, ben ik de eerste om verantwoordelijkheid op te nemen”, aldus Hoefkens. “Ik heb een duidelijke visie over hoe we Club naar het volgende niveau kunnen brengen. Dat hebben we ook in Europa kunnen tonen en in bepaalde matchen in België. Als het dan wat minder gaat, is het aan de mensen die de beslissingen nemen om te zeggen of ze daar mee verder willen of niet.”

Marc Brys, trainer van OHL, verwacht een gemotiveerd Club maar ziet daar ook een opportuniteit in. “Iedereen weet dat het gebrand heeft bij Club Brugge. Ik verwacht een gemotiveerde en agressieve tegenstander. Als de drang bij de tegenstander te groot is, moeten we die mogelijkheden benutten.”