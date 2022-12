130 baby’s vinden geen plaats in Franstalige pleeggezinnen

Voor 130 baby’s tussen 0 en 1 jaar oud die het afgelopen jaar geplaatst moesten worden, is er geen plaats gevonden in een pleeggezin. Dat zegt de vzw Famille d’accueil, die 16 pleegorganisaties in de Franse gemeenschap overkoepelt.

Van de 166 aanvragen voor opvang op lange termijn hebben er het afgelopen jaar maar 36 een gepaste oplossing opgeleverd. De andere baby’s, 130 dus, konden niet in familiaal verband worden opgevangen, betreurt de vzw.

De kinderen worden dan in een kinderdagverblijf ondergebracht of verhuizen van de ene hulpdienst naar de andere in afwachting van een plaats in een geschikt pleeggezin, zegt Famille d’accueil. In bepaalde gevallen moeten - gezonde - baby’s maandenlang in een ziekenhuis verblijven of worden ze uiteindelijk zelfs teruggeplaatst in het gezin waar ze zijn weggehaald en mogelijk in gevaar zijn.

Actief op zoek

De organisatie benadrukt dat het kinderrechtenverdrag stipuleert dat kinderen die weg moeten worden gehaald uit hun gezin elders in een familiale omgeving kunnen opgroeien. Famille d’accueil is dus actief op zoek naar meer pleeggezinnen.

Eerder trokken de Franstalige jeugdrechters en -magistraten al aan de alarmbel om het tekort aan pleeggezinnen aan te kaarten. Bevoegd minister Valérie Glatigny gaf toen aan dat er aan het begin van de legislatuur extra middelen zijn vrijgemaakt voor jeugdzorg, maar dat die niet volstaan om aan alle noden tegemoet te komen. Ze beloofde toen maatregelen te treffen.