Mats (2) mag na jaar revalideren van brandwonden starten in peuterklas: “2022 was een loodzwaar jaar, maar we zijn er sterker uitgekomen”

Werken

2022 was een zwaar jaar voor het gezin De Smet uit Werken (Kortemark). In het bijzonder voor de kleine Mats (2). Het jongetje raakte eind vorig jaar zwaar verbrand na een ongelukje in een heet bad en moest een volledig jaar revalideren. Nu is er licht aan het einde van de tunnel. “Na de kerstvakantie mag Mats starten in de peuterklas. Zoals we het dolgraag wilden. 2022 was loodzwaar, maar we kwamen er sterker uit”, glunderen papa Birger en mama Melissa.