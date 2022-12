Problemen met drinkwater in Hageland blijven aanhouden, maar situatie “is onder controle”

De problemen op het drinkwaternet in vijf gemeenten in het Hageland in Vlaams-Brabant zijn nog niet opgelost, maar de situatie is wel onder controle. Dat meldt De Watergroep maandag.

De problemen zijn een goede week geleden opgedoken, na de periode van stevige vorst en de daarop volgende dooi. Inwoners uit Tielt-Winge, Lubbeek, Bekkevoort, Kortenaken en Scherpenheuvel konden te maken hebben met drukvallen op het water in hun leidingen. Vooral in hoger gelegen gebieden kwam er daardoor soms geen of weinig water uit de kraan.

De Watergroep is ondertussen al geruime tijd bezig met het oplossen van de problemen. Er is een extra pompinstallatie in dienst genomen en er zijn al bepaalde lekken gelokaliseerd en hersteld. Tot zondag bleven de problemen echter aanhouden. Maandagmiddag is de situatie verbeterd: door herschakelingen, dus door het water vanuit andere leidingen aan te voeren, zijn de watervoorraden aangevuld geraakt. Er is wel nog te weinig water in de voorraden om de situatie volledig te kunnen stabiliseren. De lekdetectieteams gaan nog steeds op pad om lekken op te sporen.

Op stand-by

De nooddrinkwatervoorziening wordt intussen op stand-by gezet. Op de drie locaties waar De Watergroep het water aanbiedt, in Tielt-Winge, Lubbeek en Bekkevoort, blijft de container ter plaatse voor de zekerheid, maar zijn er geen verdeelmomenten meer georganiseerd. Mocht het nodig zijn, kan er wel weer water worden uitgedeeld. Zondag zijn er een twintigtal mensen per locatie langsgekomen om water op te halen.

In Scherpenheuvel wordt de waterbedeling door de gemeente op poten gezet. Daar zijn zondag 270 bidons van 10 liter water opgehaald.