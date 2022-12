Antwerp met Balikwisha en Janssen naar Westerlo, maar zonder resem geblesseerden: coach Van Bommel moet er A4’tje bijnemen

“Wacht even”, zei Van Bommel, die er een A4’tje bijnam om het blessurebulletin te overlopen. “Engels, Miyoshi en Vines blijven out. Net als Haroun, al staat die redelijk ver in zijn revalidatie. Gerkens en Yusuf zijn er net als tegen Standard niet bij. Rond Valencia, Ekkelenkamp en Scott zijn er twijfels.”

Valencia bleef afgelopen dinsdag binnen na de rust. Scott werd na nauwelijks tien minuten vervangen nadat hij zich blesseerde in een spurtduel. Een spierblessure zo leek het, maar Van Bommel benadrukte maandagmiddag dat de schade bij de jonge Duitser meevalt. Hij liep geen verrekking of scheur op.

Lof voor Stengs

Goed nieuws was er dan weer over Michel-Ange Balikwisha die zijn rentree maakt. Ook Vincent Janssen is er na zijn schorsing opnieuw bij. En verder kan Van Bommel weer rekenen op zijn nieuwe centrale duo Vermeeren-Stengs. “Het samenspel tussen die twee beviel me heel goed, met snelle verplaatsingen en goeie balbehandelingen”, kwam de Antwerpcoach nog eens terug op de verrassende succesformule. Terwijl Vermeeren de lijn doortrok was Stengs een openbaring in zijn nieuwe rol. “Om een goed steekballetje te geven moet je het niet alleen zien, maar ook nog kunnen uitvoeren. Calvin bezit beide kwaliteiten.”

Van Bommel rekent erop dat zijn landgenoot ook in ’t Kuipje mee voor het verschil zorgt. “Westerlo is een stabiele club, die nog geen trainerswissel deed en een duidelijk idee over voetbal heeft. Dat vertaalt zich in de stand (Westerlo staat zevende met 26 op 51, red.).”