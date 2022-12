REACTIES. Simon Mignolet en Hans Vanaken zetten Carl Hoefkens uit de wind: “Een nieuwe trainer? Moest het zo eenvoudig zijn...”

Een nieuwe teleurstelling, alweer geen broodnodige zege. Simon Mignolet moest het alweer komen uitleggen. Hij voelt dat Club Brugge in de hoek zit waar de klappen vallen, maar zette Carl Hoefkens ook een beetje uit de wind. “Onze coach? Als het maar zo eenvoudig is om hem te vervangen, maar dat is het niet.”

Hij wou het niet met zoveel woorden zeggen, maar Simon Mignolet voelde de bui (en de gelijkmaker) misschien wel een beetje hangen. “Je weet in welke situatie we zitten. Eigenlijk geven we niet veel weg, maar toch ligt er in de slotseconden nog een bal binnen. Dat is typisch”, zucht Mignolet. “Sommige jongens waren misschien bang om nog een gelijkmaker te slikken. Er sloop angst in onze ploeg. En anderzijds hebben we de match zelf niet dood gemaakt. Daar waren nochtans kansen genoeg voor.”

Het wordt een eindejaar in mineur voor Club Brugge. De commotie rond de positie van Carl Hoefkens is alleen maar groter geworden, al wijst Mignolet wel op het feit dat een nieuwe coach geen wondermiddel is. “Moest het zo eenvoudig zijn om de trainer te vervangen, maar dat is het niet. Onze coach is maar één stukje in de hele ketting”, zegt hij. “Carl doet er elke dag alles aan om het tij te keren. Maar of hij blijft of niet: dat is niet mijn beslissing. Dat is voer voor het bestuur, en ik kan daar verder weinig over kwijt.”

Een zege moest rust in de tent brengen. Mignolet vond dat Club ook geen slechte wedstrijd speelde. Maar de ploeg mist vertrouwen. “Kijk, sinds ik hier ben hebben we nog nooit in zo’n situatie gezeten. In mijn carrière heb ik dat elders wel al een paar keer meegemaakt. Voor de jonge jongens is dat niet altijd even gemakkelijk. Wanneer de druk stijgt, slaat de angst misschien een beetje toe. We zitten in de hoek waar de klappen vallen. En daar raak je alleen maar samen uit.”

© BELGA

Hans Vanaken: “Moeten hier samen uit geraken”

Hans Vanaken zag met lede ogen aan hoe Club Brugge in het absolute slot alsnog de zege uit handen gaf tegen OH Leuven. “We hadden meer gebruik moeten maken van de mogelijkheden”, klonk het bij de middenvelder. “In de periode waarin we zitten, moeten we gewoon die tweede goal maken. We hebben er de mogelijkheden voor gehad, dan moet je die match afmaken. Anderzijds gaven we ook niet heel veel kansen weg. Op het einde begonnen ze ballen in het strafschopgebied te pompen, ongelukkig dat die nog binnen valt.”

“Dit was een wedstrijd die we op mentaliteit moesten winnen. Dat is ook wat de supporters willen. Als je dan toch die gelijkmaker slikt, is dat een tegenvaller en lijkt het of we niet alles gegeven hebben. Maar dat was zeker niet het geval.

Na de bekeruitschakeling is dit al de tweede tegenslag na de WK-break voor blauw-zwart. “We moeten hier samen uit geraken. De resultaten vallen tegen, dat is niet goed. Het gaat iets minder, maar het is aan ons om de knop om te draaien en die No Sweat No Glory-mentaliteit terug te laten zien.”