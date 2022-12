Belgische man en vrouw in Nederland opgepakt na mishandeling van man die tussenbeide kwam tijdens ruzie

De feiten deden zich in de nacht van zaterdag 24 op zondag 25 december voor op het Spulplein in Breskens, in Zeeuws-Vlaanderen. Rond 0.30 uur kwam de politie ter plaatse na een melding dat er iemand mishandeld zou zijn geweest. De agenten troffen er een “behoorlijk gewonde” man aan, aldus de politie. “Volgens het slachtoffer zou hij een ruzie tussen een man en een vrouw hebben proberen te sussen en werd hij vervolgens mishandeld”, klinkt het nog. Hij moest in het ziekenhuis behandeld worden.

Een 30-jarige Belg werd opgepakt. De 29-jarige vrouw, ook uit ons land, bemoeide zich volgens de politie met de arrestatie en werd daarom ook opgepakt. Zij werd al snel vrijgelaten, de man zit wel nog vast voor verder onderzoek.