18-jarige verdachte van dodelijke steekpartij in drillrap milieu blijft aangehouden

De raadkamer in Antwerpen heeft maandagnamiddag de aanhouding bevestigd van de 18-jarige man uit Aalst die werd aangehouden in het onderzoek naar de dodelijke steekpartij in Berchem. “Mijn cliënt verleent zijn medewerking aan het onderzoek”, zegt zijn advocate Wendy Bosschaerts, die verder geen commentaar wenst te geven.

Getuigen zagen woensdagmorgen rond 8 uur hoe het slachtoffer, een 16-jarige jongen uit Borgerhout, werd achternagezeten in de Wapenstilstandlaan. Hij werd tijdens zijn vlucht in de rug gestoken en viel op de grond. Zijn belagers staken hem nog verschillende keren voor ze het op een lopen zetten. Het slachtoffer werd in kritieke toestand naar het UZA overgebracht, maar bezweek daar even later aan de opgelopen verwondingen.

De vermoedelijke betrokkenen konden al snel geïdentificeerd worden. Ze hadden na de steekpartij de trein genomen naar Aalst. Nog diezelfde dag werden een 16-jarige en een 18-jarige verdachte gearresteerd. De minderjarige werd door de jeugdrechter van Dendermonde in een gesloten instelling geplaatst. De meerderjarige is maandag voor de raadkamer verschenen, die zijn aanhouding bevestigde. Hij blijft dus nog zeker een maand in de cel. Zijn advocate verklaarde geen beroep te overwegen.

De steekpartij zou een wraakactie onder zogenaamde drillrappers zijn, een fenomeen dat komt overgewaaid uit de VS waarbij jongeren in video’s pronken met extreem geweld. Volgens het parket lijkt er een link te zijn met een vecht- en steekpartij van eind oktober in het Centraal Station van Antwerpen.

