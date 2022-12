Zes dilemma’s voor Modou Tambedou, de stoere nummer zes van Essevee: “Ik heb geen haast, laat me maar rustig groeien”

Deze zomer streek Modou Tambedou neer in Waregem. De 19-jarige Senegalese middenvelder veroverde in geen tijd een basisplaats in het team van zijn landgenoot Mbaye Leye. Tijd voor een kennismaking met de ambitieuze krachtpatser die meer wil zijn dan een schokbreker. “Ik wil mezelf in België verder ontwikkelen. Binnen twee jaar moet ik klaar zijn voor een volgende stap in mijn loopbaan.”

Dilemma 1: Centrale verdediging of middenveld?

“Oei, ik speel waar de coach me opstelt. (lacht) Ik moet kiezen? Dan toch liever het middenveld. Maar vergis je niet: ik speel even graag in het hart van de verdediging. Toch hou ik van mijn rol als een zes. Je moet veel verdedigen, maar er wordt meer van je verwacht. Zowel in de korte als lange passing kan ik zeker nog stappen zetten, maar ik voel me in die positie duidelijk als een vis in het water.”

Dilemma 2: Kalidou Koulibaly of Abdou Diallo?

“Dat is een makkelijke: Kalidou. Hij is de echte patron van het Senegalese elftal en ondertussen ook wat de peetvader van heel wat Senegalese voetballers in Europa. Wat een loopbaan heeft hij uitgebouwd. Op een dag hoop ik ook in Engeland te spelen, maar dat is toekomstmuziek. Ik kijk wel vaak naar clips van Kalidou en probeer dan echt zaken op te steken. Dat doe ik ook wel van Diallo, die nog bij Zulte Waregem heeft gespeeld. Hij heeft natuurlijk ook een topcarrière uitgebouwd, maar ik heb het toch meer voor Kalidou.”

Dilemma 3: Italië of België?

“Zonder enige twijfel Italië. Ik heb er dan ook familie wonen. Als jonge snaak belandde ik in Italië en dat was toch een enorme aanpassing. Een nieuw continent, andere gewoonten. Ik moest er ook een nieuwe taal leren. Ik ging er naar school en speelde bij Brescia en Venezia. Uiteindelijk maakte ik de overstap naar Zulte Waregem en dankzij mijn Italiaanse periode verliep de aanpassing aan België heel vlot. Veel mensen spreken hier ook Frans. Dat is toch wel een groot voordeel voor mij.”

Dilemma 4: Pasta pomodoro of chicken yassa

“Dat is geen dilemma. Makkelijk: chicken yassa. (lacht) Een van de traditionele gerechten van Senegal. Ik kook ook wel graag, maar het is niet zo eenvoudig om altijd alle ingrediënten te vinden. In Waregem is dat al helemaal problematisch. In Brussel heb je wel enkele Senegalese restaurants. Zo nam ik ook al Fadera eens mee. De Senegalese keuken is heel gevarieerd. Mijn lievelingsgerecht is een visschotel met saffraanrijst, heerlijk.”

Dilemma 5: Toptransfer of nationale selectie?

“Oei oei, allebei toch? Nee, op dit moment komt een transfer naar een topcompetitie duidelijk te vroeg. Ik wil mezelf in België verder ontwikkelen. Vooral ook in de passing wil ik nog groeien. Binnen twee jaar moet ik klaar zijn voor een volgende stap in mijn loopbaan. En dan zien we wel waar ik beland. Natuurlijk droom ik van het nationale elftal. Als kleine jongen ging ik af en toe ook naar interlands in het oude Stade Léopold-Sédar-Senghor in Dakar. Wat een sfeer. Dat is mijn ultieme wens als voetballer. Maar ik wil nu vooral geen stappen overslaan. Ik heb geen haast, laat me maar rustig groeien!”

Dilemma 6: Kunstgras of modderpoel?

“In Sint-Truiden spelen we op een oud kunstgrasveld, hè. Dat heb ik de voorbije dagen al opgevangen. Nee, ik ben er geen fan van, maar dan nog liever zo’n terrein dan een veld zoals het onze tegen Anderlecht. De ref had toen eigenlijk de partij moeten stopzetten, het was onwaarschijnlijk. De bal rolde gewoon niet meer. Voetballen was gewoon onmogelijk geworden. Dan speel ik toch nog liever op kunstgras.”