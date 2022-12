Drie doden bij crash van militaire helikopter in Niger

Drie mensen zijn maandag om het leven gekomen nadat een militaire helikopter op een legerbasis in Niger crashte. De helikopter keerde terug naar de basis nabij de internationale luchthaven van Niamey maar crashte voor hij veilig kon landen, zo laat het ministerie van Defensie van Niger weten. Het toestel vatte vuur.

“Op maandag 26 december 2022 is omstreeks 10.40 uur lokale tijd een helikopter MI-17 van de strijdkrachten in Niger die op de terugweg was na een routinetestvlucht gecrasht bij de landing op de militaire basis nabij de luchthaven van Niamey”, laat het ministerie weten. “Drie inzittenden - een officier, een onderofficier en een instructeur - zijn bij de crash overleden ondanks pogingen van de hulpdiensten om de brand te blussen.” Een onderzoek naar de feiten wordt ingesteld.

Niger, een zeer arm Sahelland, werkt aan een machtsontplooiing tegen jihadistisch geweld waaronder het land sinds 2015 te lijden heeft. In het weekbulletin dat het ministerie van Defensie publiceert kondigt het aan dat de voorbije week 25 jihadisten werden gedood na een luchtaanval in de regio van Tillabéri.

In haar strijd tegen gewapende islamisten krijgt Niger steun, zowel materieel als door opleidingen, van Frankrijk, de Verenigde Staten, Italië, Duitsland en België. Frankrijk en de Verenigde Staten hebben militaire bases in Niger, Duitsland heeft er een logistieke basis.