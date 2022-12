Vijfde ngo stopt activiteiten in Afghanistan na verbod voor vrouwen om te werken

Er was al meermaals protest van vrouwen in Afghanistan. — © Getty Images

De Britse organisatie Christian Aid heeft maandag aangegeven haar activiteiten in Afghanistan stop te zetten. De ngo is de vijfde organisatie die die beslissing neemt na het verbod voor vrouwen om in hulporganisaties te werken dat door de taliban werd opgelegd.

“Christian Aid zoekt zo snel mogelijk naar verduidelijking over die beslissing en vraagt de autoriteiten om erop terug te komen”, klinkt het in een persmededeling die Ray Hassan, verantwoordelijke van Christian Aid in dat deel van de wereld. “Tot dan schorten wij jammer genoeg onze activiteiten op.”

“Vrouwen verbieden om in humanitaire organisaties te werken zal onze capaciteit aanzienlijke verlagen en ervoor zorgen dat we veel minder mensen kunnen helpen dan er nood aan is. De humanitaire crisis, waarmee vooral vrouwen en jonge meisjes geconfronteerd worden, zal hierdoor verergeren.”

Ook gezinnen

Hassan benadrukt dat ook de gezinnen van de vrouwen die voor hulporganisaties actief zijn, hier de gevolgen van ondervinden. “Miljoenen mensen staan op de rand van hongersnood in het land, waardoor sommige families hun kinderen willen verkopen om met de opbrengsten voedsel te kunnen kopen.”

Zondag kondigden reeds vier ngo’s aan hun activiteiten in Afghanistan op te schorten. Het gaat om Save The Children, de Noorse raad voor Vluchtelingen, CARE International en het Internationaal Hulpcomité IRC.

Licentie kwijt

Het Afghaanse ministerie van Economie verbood zaterdag alle ngo’s om vrouwen in te zetten voor hun activiteiten. Als ze hier geen gevolg aan gaven, zouden de organisaties hun licentie verliezen. Het is onduidelijk of het verbod ook geldt voor niet-Afghaanse vrouwen.

De beslissing zou er volgens het ministerie gekomen zijn nadat er “ernstige klachten” waren binnengekomen omdat sommige vrouwelijke werknemers de strikte interpretatie van de islamitische kledingvoorschriften niet volgen.

Volgens de Verenigde Naties en de hulporganisaties hebben meer dan de helft van de 38 miljoen inwoners van Afghanistan humanitaire hulp nodig om de winter door te komen. In Afghanistan zijn meer dan 180 binnenlandse en internationale ngo’s actief.