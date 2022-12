Man (33) die stierf na ruzie met stiefdochter (17) is lid van familie die berucht is in hele dorp en daarbuiten

In het Vlaams-Brabantse Huizingen, een deelgemeente van Beersel, is zondag een 33-jarige man om het leven gekomen in verdachte omstandigheden. Een discussie met zijn 17-jarige stiefdochter ontspoorde compleet. Het slachtoffer is Elvis B., telg van een berucht gezin in een probleemwijk die tien jaar geleden wekenlang in de aandacht stond na de gruweldood van de 14-jarige Priscilla Sergeant.