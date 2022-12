Twee mensen geëxecuteerd in Iran wegens moord

Het Iraanse regime heeft dit weekend de executie voltrokken van twee mensen die wegens moord de doodstraf hadden gekregen. Dat heeft het ministerie van Justitie in Teheran maandag meegedeeld.

Elias Raisi en Ayoub Rigi werden op 24 december opgehangen, zo staat op Mizan Online, de informatiesite van Justitie in Iran. Ze waren schuldig bevonden aan twee afzonderlijke moorden die zich hadden voorgedaan in de provincie Sistan en Beloetsjistan, in het zuidoosten van het land.

De executie werd uitgevoerd nadat de nabestaanden van de slachtoffers hadden “geweigerd om het leven van de veroordeelde te sparen”, zo citeert Mizan de openbare aanklager. Op moord staat de doodstraf in Iran. Maar die straf wordt niet uitgevoerd als de familieleden van het slachtoffer instemmen met gratie.

Na China is Iran het land dat het vaakst de doodstraf toepast, zo blijkt uit de gegevens van de mensenrechtenorganisatie Amnesty International. In 2021 werden er minstens 314 mensen geëxecuteerd.

Dit jaar heeft Iran ook al minstens elf mensen ter dood veroordeeld voor de protesten tegen het regime.