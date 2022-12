Boze Club-fans wachten spelers op en hebben duidelijke boodschap voor het Brugse bestuur: “Hoefkens buiten”

Uitgeschakeld in de beker tegen Sint-Truiden en puntenverlies tegen OH Leuven. Het is niet de week van Club Brugge. De Brugse fans waren dan ook niet te spreken na het gelijkspel tegen OH Leuven. Vooral coach Carl Hoefkens heeft het verkorven bij de Brugse fans. “Hoefkens buiten”, werd er gescandeerd.