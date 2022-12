De kerstvakantie wordt een herfstvakantie: hoge temperaturen voor de tijd van het jaar en vooral veel regen

Nu de dagen stilaan weer een beetje langer worden, krijgen we morgen nog de koudste dag van de kerstvakantie, met maxima rond 6 à 7 graden en perioden met zon, een matige wind en meestal droog weer. “Maar vanaf dinsdagavond zal het beginnen regenen en ook de dagen nadien blijft het vaak zwaarbewolkt en regenachtig, met temperaturen die schommelen rond 10 graden”, weet David Dehenauw. Ook de wind neemt in kracht toe, met windstoten in de buurt van 60 tot 70 kilometer per uur.

Vrijdag stijgt de temperatuur al naar 13 graden en in het nieuwjaarsweekend wordt 14 à 15 graden voorspeld, zegt de weerman. “Dan zitten we in de buurt van het dagrecord van begin dit jaar, toen we de warmste nieuwjaarsdag hebben opgetekend sinds het begin van de metingen begin van de metingen in 1892. In Ukkel werd het op de eerste dag van dit jaar 14,3 graden Celsius.” Met minima rond 8 graden is er in de nacht van Nieuwjaar helemaal geen sprake van gladheid op de weg.

Voor de rest van de kerstvakantie wordt het iets minder warm en schommelen de maxima rond 9 à 10 graden, en ook dan blijven we ’s nachts ruim boven het vriespunt. Als de huidige voorspellingen bewaarheid worden, valt er dan wel misschien wat minder neerslag.

