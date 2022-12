Vincent Van Quickenborne: “Twee keer moeten onderduiken in een safe house: zoiets had ik nooit verwacht”

Ook tijdens de feestdagen moet minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (49) in een safe house schuilen voor de wraak van criminelen. Eerder was er een poging om hem te ontvoeren. Een bijzonder jaar dus voor de liberaal.

De Laatste Vragenronde In De Laatste Vragenronde maken veertig Bekende Vlamingen de balans op van 2022.

Hoogtepunt van het jaar?

“De uitvoering van de korte gevangenisstraffen. Sinds 1 september voeren we die stapsgewijs uit. Zo maken we een eind aan de straffeloosheid. Persoonlijk is hét hoogtepunt voor mij de komst van ons derde kindje, in mei volgend jaar.”

Dieptepunt van het jaar?

“Dat ik twee keer moest onderduiken in een safe house. De eerste keer kon ik het nog plaatsen, maar nu is het zwaarder. En voor mijn vrouw en mijn kinderen nog meer. Ik had nooit gedacht dat ik een persoonlijk doelwit zou zijn.”

Welke gebeurtenis vond u betreurenswaardig?

“Sinds corona is bij sommigen een sterk anti-overheidssentiment ontstaan. En helaas zie je dat ook journalisten meer en meer worden geïntimideerd, onder meer door processen en zelfs fysieke intimidatie. Ik maak me daar als liberaal en minister grote zorgen over.”

Wie kon op uw bewondering rekenen?

“Wout Van Steenwinkel, die een moedige open brief schreef over de gewelddadige verkrachting van zijn moeder, die dan ook nog eens een euthanasieprocedure opstartte. Hij en zijn moeder hebben op mijn bureau een getuigenis afgelegd die me enorm geraakt heeft. Het is voor hen en alle slachtoffers van seksueel geweld dat we het seksueel strafrecht hervormd hebben ”

Aan wie heeft u zich het meest geërgerd?

“Aan de goklobby. Die heeft op alle mogelijke manieren geprobeerd om het verbod op gokreclame tegen te houden. Maar ik laat me niet intimideren. Het verbod komt er toch.”

Wensen voor het nieuwe jaar?

“Aan de drugsbaronnen op vakantie in het buitenland: een fijne terugkeer naar België, voor een lang verblijf in de cel. Geen zorgen: het is all-in en wij regelen het vliegtuig.”