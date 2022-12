Meer dan 60 gewonden bij gasexplosie in Iran

Meer dan zestig mensen zijn maandag gewond geraakt bij een explosie na een gaslek in een fabriek in het noordwesten van Iran. Dat melden lokale media maandag.

De explosie deed zich voor in een verffabriek in het industrieterrein Shahid Salimi, in de provincie Oost-Azerbeidzjan. Minstens 65 mensen raakten gewond, zo schrijft het Iraanse persagentschap IRNA. “Ter plaatse werden 22 mensen verzorgd, de anderen werden overgebracht naar medische centra in de regio. Een twintigtal werd naar gespecialiseerde ziekenhuizen in Tabriz overgebracht”, klinkt het.

Shahid Salimi, gelegen in de stad Azarshahr, is een van de grootste industrieterreinen in het noordwesten van Iran. Er zijn zo’n 28.000 arbeiders actief in 790 productiesites, zo zeggen staatsmedia.