Zara Rutherford (20): “Meer stabiliteit en zekerheid, dat wens ik vooral”

Ze wilde in 2022 meisjes over de hele wereld inspireren om hun dromen na te jagen door de jongste vrouwelijke piloot te worden die ooit solo de wereld rondvloog. Voor 2023 wenst de Brits Belgische Zara Rutherford niets minder al mag het volgens haar ook eens een rustiger jaar worden.

De Laatste Vragenronde In De Laatste Vragenronde maken veertig Bekende Vlamingen de balans op van 2022.

Persoonlijk hoogtepunt?

“Het moment dat ik de grens overvloog en in België was. Tijdens die laatste twintig minuten was ik vergezeld van vier Air Force Rode Duivels. Toen wist ik: het is me gelukt, ik heb het gedaan en eindelijk ben ik thuis”.

Persoonlijk dieptepunt?

“Mijn vlucht van Mumbai naar Dubai op 2 januari. Het was mijn langste vlucht: acht uur over water. Maar toen ik toekwam, was er onweer en kon ik niet landen. Ik moest blijven rondvliegen maar ik had niet veel brandstof meer. Toen heb ik wel even gepanikeerd”.

Meest toe te juichen?

“Dat mensen hun huizen openstelden voor Oekraïense vluchtelingen. Er werden geen vragen gesteld, er werd gewoon actie ondernomen.”

Meest te betreuren?

“De politieke polarisatie, het feit dat mensen elkaar lijken te haten en dat ook lijkt te verergeren.”

Wie bewonderd?

“Mijn vrienden op de universiteit. Hun werkethiek en intelligentie is waanzinnig. Het is misschien een saai antwoord, maar als ik kijk naar wat ze doen, hoe ze het doen en met hoeveel passie. Dan kan ik niet anders dan hen bewonderen”.

Aan wie geërgerd?

“Kanye West. Hij is zo onrespectvol.”

Wens voor 2023?

“Ik wens leergierig te blijven. Ik heb altijd graag nieuwe dingen uitgeprobeerd en ik hoop hetzelfde te zullen blijven doen. Voor mijn omgeving en de wereld hoop ik vooral op wat meer stabiliteit en zekerheid, wat echt nodig is voor het mentaal welzijn.”