Koppel komt om het leven bij zwaar ongeval, dochter raakt lichtgewond

Op de Westelijke Ring (R14) in Geel kwam het maandag rond 15.45u tot een bijzonder zwaar verkeersongeval, waarbij twee inzittenden uit dezelfde auto het leven lieten. Het gaat om een echtpaar uit Meerhout van 68 en 67 jaar oud. In de auto zat ook nog de Geelse dochter van het koppel, zij liep lichte verwondingen op. De bestelwagen die de wagen aanreed werd bestuurd door een dame uit Arendonk.

De aanrijding gebeurde op het kruispunt waar de R14 overgaat in de N19g, de nieuwe expresweg naar Kasterlee. Een kleine personenwagen kwam van de R14 uit de richting van de Dr. Van De Perrestraat gereden en stak het genoemde kruispunt over om af te slaan in de richting van Mol. De auto werd in de flank gegrepen door een bestelwagen die de N19g richting Kasterlee op wilde rijden.

In de aangereden auto zaten drie inzittenden, van wie er twee op slag dood waren. Andere betrokkenen in de twee voertuigen liepen zware verwondingen op. Uit de eerste vaststellingen blijkt dat een van de twee voertuigen een rood verkeerslicht genegeerd moet hebben. Het kruispunt richting Kasterlee is volledig afgesloten, in de andere rijrichting kan het verkeer wel passeren.

© mph

© mph