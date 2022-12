Aanhouder OHL wint (of pakt toch op zijn minst een punt in Brugge): “Op deze manier een punt rapen op Club, dat is goud”

Het zag er lange tijd naar uit dat Hamza Mendyl voor de tweede wedstrijd op rij de schlemiel zou worden bij OH Leuven. In de beker tegen Kortrijk pakte hij rood, waarna de Leuvenaars helemaal wegzakten. Op Jan Breydel haalde de Marokkaanse linksachter Tajon Buchanan neer in de zestien. Na tussenkomst van de VAR ging de bal op de stip en maakte Jutgla 1-0. “Wij vonden dat een flauwe penalty”, zei OHL trainer Marc Brys na afloop. Hoe dan ook: een verdiende voorsprong na een eerste helft waarin Club Brugge veruit de betere was.

“We hadden verwacht dat Club enorm impulsief op jacht zou gaan naar een vroege voorsprong na hun commotievolle week”, aldus Brys. “En dat bleek ook. We hebben een twaalftal minuten heel erg afgezien. We moesten brandweer en politie spelen. Daarna ging het even beter, maar de Brugse druk werd weer groter en we hadden het moeilijk. We waren te onrustig en trapten de bal te snel weg.” Zelf hadden de Leuvenaars geen kansen.

Na de pauze deed OHL iets meer mee en waren er ook enkele mogelijkheden. Met name toen Gonzalez in het begin van de tweede helft voor doel kwam te staan, maar struikelde en naast de bal trapte. Al bij al maakten de Leuvenaars weinig klaar in hun zoektocht naar een gelijkmaker. “Als je achter komt tegen Brugge, weet je dat het moeilijk wordt”, vertelt Brys. “We probeerden er iets van te maken, maar het was niet evident. We zaten meer in de wedstrijd, maar er kwam weinig van.”

Wissels maken verschil

Helemaal in het slot gebeurde het dan toch. Invaller en ex-Bruggeling Siebe Schrijvers bediende vanop rechts Nsingi – ook al een invaller. De jonge spits zag het gaatje en tikte de gelijkmaker handig in het mandje. Niet voor het eerst dit seizoen maken de wissels het verschil bij OHL. We zouden bijna gaan geloven dat Brys een gouden konijnenpoot heeft. “Geloof, strijd en samenhang hebben ervoor gezorgd dat de twee invallers ons een punt bezorgen”, zei hij daar zelf over met de nodige trots.

Op voorhand zei de OHL-trainer dat hij overwoog om bij een sterke prestatie in Brugge het aantal vrije dagen rond Nieuwjaar op te trekken van twee naar drie. Was dit puntje daarvoor voldoende? “Eigenlijk moesten het drie punten zijn, dus we zijn nog in overleg, maar als je zo laat een puntje over de streep kan trekken, doet dat wel deugd. Op deze manier een punt rapen op Club, dat is goud. Zo voelen wij dat aan”, besloot Brys. OHL trekt als achtste 2023 in. Nog zestien wedstrijden volhouden en de play-offs zijn een feit.