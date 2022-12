PREMIER LEAGUE. Dennis Praet valt uit in zware nederlaag tegen Newcastle, Tottenham sleept punt uit de brand tegen Brentford

Net als in ons land wordt er ook in Engeland gevoetbald op tweede kerstdag. ‘Boxing day’ staat traditioneel garant voor spektakel. Tottenham leek een dag na Kerst lang op weg naar puntenverlies, maar sleepte toch een punt uit de brand tegen Brentford. Leicester zag dan weer Dennis Praet uitvallen en verloor kansloos van Newcastle. Gelegenheidsspits Leandro Trossard kende met Brighton dan weer weinig problemen met Southampton.

Brentford en Tottenham openden de Engelse voetbalspeeldag, maar de bezoekers leken met hun gedachten nog op het kerstfeest. Na een kwartier kwam Brentford dan ook op voorsprong. Gelegenheidsdoelman Fraser Forster, die de nog maar net teruggekeerde Lloris op de bank hield, ging niet vrijuit en zo stond het plots 1-0.

Tottenham herstelde het evenwicht, maar bij het begin van de tweede helft was het opnieuw raak. Deze keer was het verdediger Dier die boter op het hoofd had. Toney kende geen genade en leek Brentford verrassend naar de zege te schieten.

Het sein voor Mr. Boxing Day Harry Kane om een tandje hoger te schakelen. De spits sprong hoger dan iedereen en knikte de aansluitingstreffer tegen de touwen. Tottenham rook bloed en enkele minuten later was de gelijkmaker een feit. Deze keer was Hojbjerg die mocht vieren. Beide ploegen kregen daarna nog wel enkele kansen op de zege, maar scoren lukte niet meer.

© AP

Leicester City ziet Dennis Praet uitvallen in zware nederlaag tegen Newcastle

Bij Leicester kregen Wout Faes, Youri Tielemans, Timothy Castagne en Dennis Praet een plekje in de basiself tegen Newcastle. Die laatste zou echter niet lang op het veld staan. Na zeventien minuten moest Praet geblesseerd het veld verlaten. Toen keek Leicester al wel tegen een 0-2-achterstand aan na een penaltydoelpunt van Woods en een goal van Almiron. Op het half uur maakte Joelinton de wedstrijd helemaal dood door de 0-3 tegen de touwen te schieten. Na de pauze ging de voet van het gaspedaal bij Newcastle waardoor er geen doelpunten meer vielen.

Dankzij de zege klimt Newcastle naar de tweede plek in de stand. Leicester blijft kamperen in de middenmoot.

© Action Images via Reuters

Trossard en Brighton kennen geen problemen met Lavia-loos Southampton

Ook bij Brighton verscheen er een Rode Duivel aan de aftrap. Leandro Trossard was voldoende gerecupeerd van het WK in Qatar en begon tegen Southampton in de spits bij Brighton. Bij Southampton ontbrak Roméo Lavia. De jonge Belg werkt na een hamstringsblessure nog steeds aan zijn terugkeer en stond niet op het wedstrijdblad.

Trossard en co. acteren al heel het seizoen op een hoog niveau en ook tegen Southampton toonden ze hun klasse. Via Lallana, Perraud en March liepen de bezoekers uit tot een comfortabele 0-3-voorsprong. Ward-Prows redde een kwartier voor tijd de eer voor de thuisploeg.

Everton en Onana doen slechte zaak in degradatiestrijd

Everton kreeg op tweede kerstdag het bezoek van Wolverhampton. Beide teams zijn in een stevige degradatiestrijd verwikkelt, dus waren alle punten welkom. Everton had die boodschap goed begrepen en opende al na zeven minuten de score via Mina. Lang zouden Amadou Onana en co. echter niet kunnen genieten van de voorsprong. Nog voor het halfuur maakte Podence alweer gelijk.

Beide ploegen gingen na de pauze vol op zoek naar de winnende treffer. Die kwam er ook. Diep in de blessuretijd bracht Aït Nouri de bezoekers in extase door de 1-2 tegen de touwen te trappen. Dankzij de zege is Wolverhampton rode lantaarn af.

© AP

Fulham pakt de volle buit tegen negenkoppig Crystal Palace

Promovendus Fulham doet het niet onaardig sinds hun terugkeer naar de Premier League. Ook op bezoek bij Crystal Palace pakte het de volle buit. Al bleek dat geen onmogelijke opdracht na twee rode kaarten bij de thuisploeg. Na een half uur en bij een 0-1-achterstand ging het licht uit bij Tyrick Mitchell. Met tien hield de thuisploeg relatief goed stand. Maar toen ook Tomkins met rood het veld moest verlaten, kon het Fulham niet meer in bedwang houden. Ream en Mitrovic (wie anders?) zetten de 0-3-eindstand op het bord.