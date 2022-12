Vierjarig jongetje enkele uren voor kerstavond omgekomen in zwembad in Center Parcs

Enkele uren voor hij met zijn gezin kerstavond zou vieren, is in vakantiepark Center Parcs in het Britse Witshire een vierjarige jongen om het leven gekomen. Dat gebeurde in een van de zwembaden in het park. Een autopsie zal moeten uitwijzen wat er precies gebeurd is. Het gaat in ieder geval niet om een verdacht overlijden.

Het gezin van de vierjarige jongen was zaterdag iets voor 11 uur aan het zwemmen in het vakantiepark, dat beschikt over een “subtropisch zwemparadijs”. Het is daar dat zich volgens het personeel een “medisch noodgeval” voordeed bij de jongen. Hij werd nog gereanimeerd, maar hulp kon niet meer baten. Het zwemcomplex werd meteen ontruimd en bleef de rest van de dag gesloten.

Wat er precies gebeurd is, is niet duidelijk. “Op dit moment zien we geen enkele reden om te denken dat er verdachte omstandigheden zijn aan het overlijden”, klonk het maandag bij de politie, die een update gaf over het onderzoek. De autopsie zal moeten uitwijzen wat er precies gebeurd is met de jongen.

Center Parcs communiceerde zaterdag al diep bedroefd te zijn door het overlijden. “Onze gedachten zijn bij de nabestaanden van de jongen”, klonk het. “We bieden hen alle steun.”