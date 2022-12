De lawine die zondagmiddag over een skipiste in het Oostenrijkse skigebied Lech Zürs raasde, sleurde ook drie Vlamingen mee. Wonder boven wonder kwamen ze er met de schrik vanaf. “Op sommige delen van de piste was tot vijf meter sneeuw terechtgekomen. Vandaar ook dat de hulpdiensten aanvankelijk voor het allerergste scenario vreesden.”