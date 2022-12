Oekraïne staat open voor onderhandelingen met Rusland in februari, maar wel alleen als Rusland berecht wordt voor oorlogsmisdaden

Oekraïne wil dan toch rond de tafel gaan zitten met Rusland om te onderhandelen over een einde van de oorlog. Dat heeft de Oekraïense buitenlandminister Dmitro Koeleba gezegd in een interview met AP. Hij mikt met die gesprekken op eind februari, ongeveer wanneer het een jaar geleden zal zijn dat Rusland Oekraïne binnenviel. Maar hij stelt wel één belangrijke voorwaarde.

In het interview met persbureau AP geeft Koeleba een zelfzekere indruk. Zijn land zal er alles aan doen om de oorlog in 2023 te winnen, zo zegt hij. En diplomatie - lees: vredesgesprekken - zijn volgens hem dé manier om dat te doen. “Elke oorlog eindigt op een diplomatieke manier”, aldus de Oekraïense buitenlandminister. “Elke oorlog eindigt als gevolg van de daden die gesteld worden aan het front en aan de onderhandelingstafel.”

En die gesprekken, daar staat zijn overheid naar eigen zeggen zeker voor open. Volgens hem zouden die onderhandelingen logischerwijs bij de Verenigde Naties kunnen plaatsvinden. “Dat lijkt me de beste locatie, omdat die duidelijk geen partij kiest.” De beste man om de onderhandelingen in goede banen te leiden is secretaris-generaal Antonio Guterres, zei Koeleba nog. “Hij heeft al bewijzen dat hij de juiste man is.”

LEES OOK. Wil Poetin deze keer echt onderhandelen?

De Oekraïense buitenlandminister voegde er wel nog aan toe dat hij vindt dat Rusland eerst berecht moet worden voor oorlogsmisdaden voor het mag aanschuiven voor de gesprekken. “Alleen zo kunnen zij uitgenodigd worden.” Dat lijkt de kans dat het tot gesprekken komt meteen weer een pak onwaarschijnlijker te maken.

Op kerstdag zei de Russische president Vladimir Poetin dat hij openstaat voor gesprekken met Oekraïne. Daar hecht Koeleba niet heel veel geloof aan, maakte hij duidelijk. “Dat zeggen ze geregeld, maar het is niet waar. Alles wat ze op het slagveld doen bewijst net het tegenovergestelde.”