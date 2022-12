KV Oostende gaat in de tweede helft kopje onder na vederlichte strafschop: “Ref deed de wedstrijd dood”

In een duel met Brecht Capon - vroeg in de tweede helft - ging Amani Lazare wel heel gretig neer in de zone van de waarheid. “Tijdens die bewuste fase was ik niet zeker of ik hem al dan niet raakte. Maar na afloop zag ik de tv-beelden en was er voor mij geen twijfel mogelijk. Ik raakte hem niet. De assistent-scheidsrechter vlagde niet en de scheidsrechter nam zelf op zijn eentje de beslissing. Hij deed de wedstrijd dood. Waarom is er dan nog een VAR?”, hekelde de verdediger van KV Oostende de cruciale fase in de wedstrijd.

Geen contact

Coach Dominik Thalhammer stapte meteen na het einde van de wedstrijd met forse tred naar scheidsrechter Arthur Denil en ging gesticulerend verhaal halen. “Mijn emoties kwamen boven. Een scheidsrechter kan fouten maken. Maar waarom bekeek de scheidsrechter de beelden niet en deed hij geen dubbel check. Er was hoegenaamd geen contact”, uitte de Oostenrijkse trainer zijn ongenoegen over de wedstrijdbepalende beslissing.

LEES OOK. Union klopt KV Oostende voor tweede keer in zes dagen en profiteert zo optimaal van puntenverlies Club Brugge

© BELGA

Ook Karel Geraerts gaf toe dat het een sleutelmoment was in de wedstrijd. “KV Oostende deed het prima. Met veel pressing. Niet alleen dat. Onze tegenstander voetbalde ook.” Zeker in de eerste helft was er nauwelijks een verschil tussen KV Oostende - vijftiende in de stand - en de eerste achtervolger van leider RC Genk. “Onze eerste helft was positief en we speelden mee. In de beker tegen datzelfde Union deden we ons zelf de das om en gaven we het weg. Hier lag een onterechte strafschop aan de basis van de nederlaag. Union is een goede ploeg met veel sterke spelers. Na de 1-0 speelde Union zijn geliefkoosde spel en konden we geen vuist meer maken. Uiteindelijk is deze uitslag zwaar. Laat ons vooral focussen op de goede punten”, ging Capon verder.

Zespuntenwedstrijd

In de eerste wedstrijd na de winterstop wacht een degradatiewedstrijd tegen Seraing. “Dat wordt niet meer of niet minder een zespuntenwedstrijd en een ultrabelangrijk competitieduel”, onderstreepte Capon. “Gelukkig hebben we meer dan een week om die wedstrijd voor te bereiden. Op stage hebben we met de nieuwe trainer hard gewerkt. We beseffen dat er nog veel werkpunten zijn. Ik trek me op aan de fases tegen Union waarin we onze tegenstander pijn deden.” Dominik Thalhammer probeerde ook het positieve te onthouden. “De vraag is: wat kunnen we beter doen? De eerste helft was in balans en geen van beide ploegen kreeg veel kansen. Helaas viel de 2-0 te snel en daarna was het moeilijk om nog te reageren. Ik onthoud wat we goed deden en neem het mee naar de volgende wedstrijd.”