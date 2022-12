Vertaalde officiële documenten legaliseren gebeurt voortaan online

Tot nog toe moesten officiële documenten die vertaald waren voor gebruik in het buitenland eerst nog eens fysiek langs de federale overheidsdiensten Justitie en Buitenlandse Zaken in Brussel passeren voor een stempel. Dat was nodig om de echtheid van de documenten te bewijzen, maar de procedure veroorzaakte rijen aan de loketten en dus lange wachttijden voor vertalers en vertaler-tolken. Elk jaar moeten ongeveer 18.000 documenten op die manier gelegaliseerd worden.

Sinds kort kunnen vertalers en vertaler-tolken de documenten digitaal laten legaliseren via de applicatie eLegalization van de FOD Buitenlandse Zaken, meldt Van Quickenborne. De documenten worden online gelegaliseerd, doorgaans nog dezelfde dag, en dan na betaling terugbezorgd.

Bijna 2.500 vertalers-tolken kunnen gebruikmaken van het platform. Van Quickenborne maakt zich sterk dat het nieuwe systeem niet alleen sneller maar ook fraudebestendiger is. De fysieke stempels van de overheidsdiensten moesten immers om de zoveel tijd vervangen worden om vervalsing tegen te gaan.