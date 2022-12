Dante Vanzeir pikt meteen weer zijn goaltje mee tegen KV Oostende: “De hele match hard werken en wachten op die ene kans, dat is het lot van een spits”

“We zijn niet de ploeg die continu naar de stand kijkt. We kiezen ervoor om wedstrijd per wedstrijd te leven, en dat is een goeie ingesteldheid”, zegt Dante Vanzeir. — © Isosport

Van een perfecte terugkeer gesproken: Dante Vanzeir kwam voor het eerst na de WK-break opnieuw in actie en luisterde zijn wedstrijd ook op met een doelpunt in de slotseconden van de 3-0-overwinning tegen KV Oostende. Hadden de Rode Duivels hem kunnen gebruiken? “Ik denk dat ik wel voor wat diepgang had kunnen zorgen.”

Dante, gefeliciteerd met de 3-0-overwinning tegen KV Oostende. De eerste helft verliep moeizaam, maar in de tweede helft ging het een pak beter. Hoe verklaar je dat?

“Ik denk dat het vooral de verdienste is van Oostende. Ze zetten enorm goed druk en speelden met veel energie. Het was moeilijk om de openingen te vinden, maar we wisten dat ze dat geen 90 minuten konden volhouden. Die penalty zorgde ervoor dat de wedstrijd helemaal open bloeide.”

Je pikt ook meteen jouw goaltje mee: dat moet deugd doen voor een spits.

“Ja, natuurlijk. Uiteindelijk is dat het lot van een spits: de hele wedstrijd werken en wachten op die ene kans. Als je dan in het slot nog kan scoren, is dat fantastisch.”

Jullie sluiten het jaar af met 26 op 30. Vrij indrukwekkend, hè?

“Ja, maar daar zijn we niet echt mee bezig, ook al is het erg mooi. We zijn niet de ploeg die continu naar de stand kijkt. We kiezen ervoor om wedstrijd per wedstrijd te leven, en dat is een goeie ingesteldheid. We willen elke match winnen en punten pakken om onze positie bovenin het klassement te behouden. Op het einde van de rit zien we wel wat er allemaal mogelijk is.”

De wedstrijd tegen Oostende was meteen ook de laatste van 2022: hoe analyseer je dit jaar?

“Het einde van vorig seizoen was natuurlijk wat moeilijker, mede door die lange schorsing. Maar in het algemeen ben ik wel tevreden over mijn prestaties. Dit seizoen was het opnieuw wat zoeken naar het goeie ritme, maar vanaf oktober denk ik dat ik mijn vorm weer teruggevonden heb. Ik mag tevreden zijn.”

Wat vond je van het WK, Dante? Heb je het van dichtbij gevolgd?

“Ja, uiteindelijk heb ik wel veel wedstrijden bekeken. Ik vond het een speciaal WK, het is altijd leuk als er wat verrassingen zijn. Natuurlijk is het jammer dat België er meteen uit lag, maar de focus moet nu naar de volgende grote toernooien.”

Heb je het gevoel dat je deze Rode Duivels wat creativiteit had kunnen bijbrengen?

“Ik denk dat iedere speler die ooit geselecteerd is en er nu niet bij was de kwaliteiten wel heeft om het goed te doen bij de Duivels. Uiteindelijk is het aan de trainer om te beslissen wie hij wil gebruiken. Ik denk dat ik zeker mijn steentje had kunnen bijdragen om voor wat extra diepgang te zorgen in de moeilijke momenten. We zien wel wat de toekomst brengt.”

Je zat wel in de preselectie. Was de teleurstelling dan niet te groot dat je er niet bij was?

“Ik wist eigenlijk niet dat ik in de preselectie zat tot na de bekendmaking van de selectie. De club was ervan op de hoogte, maar ze hebben het mij niet verteld opdat ik niet zou gaan zweven of er te veel mee bezig zou zijn. Iedereen wist sowieso dat de kans klein was dat ik zou opgeroepen worden voor het WK. Dus nee, ik was er niet echt mee bezig.”