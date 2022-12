“Coronapandemie is voorbij”: volgens Duitse viroloog Drosten hebben we het ergste gehad

Volgens de bekende Duitse viroloog Christian Drosten is de coronapandemie voorbij. “We zien deze winter de eerste endemische golf van SARS-CoV-2. Naar mijn inschatting is de pandemie over”, zei de viroloog van het Charité-ziekenhuis in Berlijn in een interview met de krant Tagesspiegel.

Drosten is een autoriteit op het gebied van corona. Dat zijn woorden serieus worden genomen, bleek uit de reactie van minister van Justitie Marco Buschmann. Wat hem betreft moet het inzicht van Drosten, die als zeer behoedzaam bekendstaat, “politieke consequenties” hebben. “We moeten de laatste coronamaatregelen beëindigen”, twitterde de minister in reactie op het interview. In Duitsland zijn bijvoorbeeld nog mondmaskers verplicht in het openbaar vervoer.

Viroloog Drosten legde in het interview uit dat de bevolking een grote immuniteit tegen corona heeft opgebouwd. Het is in feite een wintervirus geworden, dat in de zomer volgens hem weinig kans meer maakt om zich massaal te verspreiden.

Kanttekening

Drosten plaatste wel een kleine kanttekening bij zijn inschatting: door mutaties kan de situatie er toch weer anders gaan uitzien. “Maar dat verwacht ik op het moment niet”, zei hij.

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft de pandemie nog niet voor voorbij verklaard. WHO-bestuurders hebben wel dit najaar gezegd dat het einde “in zicht” is.