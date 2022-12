Julia vluchtte jaar geleden al met haar zoontje Nikita (3) naar Brussel, en keert nu terug naar Kiev voor kerst: “Ik wou dat ik kon blijven”

Julia Povorina (30) en Nikita (3) zijn in het begin van de oorlog gevlucht naar ons land. Haar man, een Oekraïense militair, bleef achter. Voor de kerstdagen namen moeder en zoon de bus van Brussel naar Kiev, waar papa hen opwachtte aan het busstation. Wij waren erbij toen hij zijn zoontje en vrouw na meer dan een jaar opnieuw kon vastpakken. Voor even, want de terugreis ligt al vast. “Ik zou nochtans niets liever willen dan hier te blijven.”