Tom Vandenberghe klopt leider Racing Genk bij eerste wedstrijd in de hoogste afdeling: “Een beter debuut kan ik me niet wensen”

KV Kortrijk pakt belangrijke punten in de strijd om het behoud. Bovendien behaalde het voor de vierde keer dit seizoen een clean sheet. “Het is nog niet te laat voor ons”, vertelde Vandenberghe na de match. “Mochten we het hele jaar al zo gespeeld hebben, dan stonden we nu misschien op een achtste positie. Deze overwinning brengt veel vertrouwen met zich mee, maar we moeten doorgaan. Vandaag hebben we verdiend gewonnen tegen de competitieleider.”

Debuut

In de Croky Cup tegen OH Leuven vierde Vandenberghe zijn debuut voor KV Kortrijk. Nu volgde zijn eerste wedstrijd in onze hoogste afdeling. “Debuteren én winnen tegen leider: ik kan me geen beter debuut wensen. Ik pakte op het einde ook nog uit met een prima redding, maar de clean sheet is de verdienste van de hele ploeg. Het is een zalig gevoel om voor onze supporters te winnen.”

Bernd Storck (59) staat voor een moeilijke keuze wanneer Marko Ilic (24) opnieuw fit is. “Ik heb enkele complimentjes gekregen van de coach, maar ook niet overdreven. Het is en blijft mijn werk natuurlijk. Ik heb hier getekend voor drie jaar en geloof ook niet dat Ilic hier voor altijd zal blijven. Toch mogen we niet vergeten wat hij al allemaal gedaan heeft voor deze club. Als de coach me blijft opstellen, dan zal ik sowieso in doel blijven staan.”