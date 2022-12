Russische multimiljonair die kritiek had op oorlog “uit het raam van hotel gevallen”

Een multimiljonair uit Rusland, die kritiek had geuit op de oorlog van Vladimir Poetin in Oekraïne, is zondag overleden na een mysterieuze val uit een hotelraam in India.

Pavel Antov was volgens Daily Mail op reis in India om zijn 66e verjaardag te vieren. Daar zou hij in Rayagada, in de staat Odisha, uit zijn hotel zijn ‘gevallen’. In juni noemde Antov de oorlog en luchtaanvallen op Kiev nog “Russische terreur”. Een gids heeft Antov nog naar het ziekenhuis gebracht, maar hulp mocht niet meer baten.

De naam Antov komt op een lange lijst met Russische prominenten die in mysterieuze omstandigheden om het leven zijn gekomen. Vorige week overleed oligarch Dmitry Zelenov (50) nadat hij tijdens een bezoek aan vrienden in Frankrijk “van de trap was gevallen”. Ook een vriend van Antov, Alexander Buzakov, overleed vorige week onder dubieuze omstandigheden.