Mensen bevroren teruggevonden in auto’s in VS: “Oorlog met moeder natuur”

Er is een “oorlog met moeder natuur” aan de gang in de VS. Zo omschrijven mensen de onmenselijke weersomstandigheden die winterstorm Elliott er veroorzaakt. Mensen sterven er ondertussen in hallucinante omstandigheden.

Het dodental in de VS blijft stijgen: winterstorm Elliott kostte al aan 47 mensen het leven. De rukwinden en extreme koude veroorzaken vooral in de streek rond de 270.000 inwoners tellende stad Buffalo, in de staat New York, erg veel problemen. Volgens lokale autoriteiten is het de ergste storm die ze er in de laatste vijftig jaar, of zelfs langer, meemaakten.

Volgens Amerikaanse media worden op dit moment ruim 200 miljoen Amerikanen getroffen door Elliott. Die veroorzaakt bijvoorbeeld stroomonderbrekingen, waardoor eten maken en het huis warm houden een haast onmogelijke opdracht zijn geworden voor miljoenen mensen. De wegen liggen er zo slecht bij dat velen hun huis niet meer kunnen verlaten. Meer zelfs: ze mogen het niet. Er is een verbod ingesteld door de lokale overheid omdat het te gevaarlijk is. En is iemand in nood, dan is het ook voor de hulpdiensten een huzarenstukje om overal te geraken. Veel mensen in nood blijven verstoken van de noodzakelijke hulp en overlijden in trieste omstandigheden.

Overleden in auto

Burgemeester Byron Brown heeft het over de ergste en gevaarlijkste storm ooit in Buffalo, en ook gouverneur Kathy Hochul vindt de situatie amper houdbaar. “Buffalo is een oorlogsgebied”, zegt zij. “Die auto’s langs de weg zien staan, dat is schokkend.” Ze heeft het dan over de vele wagens waarin mensen doodgevroren zijn, en zo zijn er volgens de hulpdiensten heel wat. “We voeren een oorlog tegen Moeder Natuur”, zegt Hochul nog. “En die slaat ons sinds donderdag met alles wat ze heeft.”

Erie County, een graafschap in het westen van de staat New York, is ook bijzonder zwaar getroffen met minstens 27 doden. En zo duiken vanuit haast heel de staat tragische verhalen op. “Licht aan het eind van de tunnel zien wij wel stilaan”, zegt een inwoner van Maine. “Maar we beseffen allemaal dat het nog lang niet voorbij is. We zijn er nog niet.” Het stormweer zal volgens de weerdiensten nog minstens één dag aanhouden.