Als vrijwilliger aan de slag bij een kleine vzw, terwijl jouw reguliere baas gewoon je loon blijft betalen? In steeds meer bedrijven is het een optie. Werknemers halen er voldoening uit, en dus is het een goeie zet, zegt professor arbeidsgeneeskunde Lode Godderis. “De helpers high is heel vergelijkbaar met de runners high.”