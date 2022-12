De droomtransfer is een feit: WK-sensatie Cody Gakpo trekt voor 50 miljoen van PSV naar Liverpool

Liverpool heeft de race gewonnen om de handtekening van Cody Gakpo, die al op 1 januari wordt overgenomen van PSV. De Voetballer van het Jaar in Nederland werd begeerd door meerdere clubs in de Premier League, waaronder het Manchester United van Erik ten Hag. Maar de 23-jarige Gakpo heeft de afgelopen dagen zijn keuze gemaakt en tekent nog deze week voor de club van Virgil van Dijk.

Het is zeker dat PSV een stevig bedrag gaat incasseren. Het gaat om een bedrag van ruim 50 miljoen euro. Gakpo heeft zich tijdens het WK in Qatar geweldig in de kijker gespeeld. Hij scoorde in de groepsfase in elke wedstrijd, maar stond voor die tijd ook al op de radar bij zo ongeveer alle Engelse topclubs. De vraag was niet of hij naar Engeland zou verhuizen, maar wanneer.

Het is bekend dat PSV tientallen miljoenen nodig heeft om dit seizoen financieel niet in de problemen te komen. Om die reden was er aan het begin van dit seizoen al een stevig conflict over de transfer van de aanvaller (het kostte technisch manager John de Jong de kop), die toen op het laatste moment niet doorging. Gakpo heeft daar zelf ook een rol in gespeeld omdat hij op de laatste dag besloot een streep door zijn vertrek uit Eindhoven te zetten. Achteraf een goede beslissing, omdat zowel de speler als de club amper vier maanden later met veel grotere bedragen wordt beloond.

Gakpo was een van de revelaties op het afgelopen WK met Oranje. — © REUTERS

Gakpo wordt begeleid door SEG, dat is het makelaarskantoor dat ook de belangen behartigt van Erik ten Hag en Manchester City-coach Pep Guardiola. Als in de komende dagen de transfer van Gakpo naar Liverpool inderdaad rondkomt, is duidelijk dat het kantoor voor alle topclubs in Engeland opereert en niet, zoals eerder is gesuggereerd, alle deals alleen voor Manchester United en Manchester City wil doen.

De verwachting is dat Liverpool de deal wereldkundig zal maken en dat betekent dat de speler al de komende dagen richting Engeland gaat. Hij zal eerst medisch gekeurd moeten worden, maar dat lijkt een formaliteit gelet op zijn grote fitheid tijdens het WK. Liverpool heeft te maken met veel blessures en een selectie die meerdere versterkingen nodig heeft. Om die reden had trainer Jurgen Klopp al aangekondigd dat hij in de wintertransferwindow de markt op zou gaan. Met Gakpo wil hij een eerste slag slaan en daarmee ook de concurrentie aftroeven.

Voor de wedstrijd tegen Aston Villa miste de Duitse coach maar liefst negen spelers. De zwaarste klap kreeg Liverpool door een flinke terugslag tijdens de revalidatie van Luis Diaz, die in oktober een knieblessure opliep en nu tot maart is uitgeschakeld. „Het is echt heel triest wat er nu met hem is gebeurd, maar hij heeft karakter en zal absoluut sterker terugkomen”, aldus Klopp. De Braziliaan heeft nauwelijks voor Liverpool in actie kunnen komen sinds zijn overgang van Juventus. Verder is aanvaller Djogo Jota nog tot half februari uit de roulatie. Daarnaast is ook roberto Firmino nog niet fit genoeg om terug te keren in de ploeg.

De speler zal in de eerste week van het nieuwe jaar al aansluiten bij de selectie van Liverpool en snel zijn debuut maken. Hij is de eerste Oranje-international die kans ziet om na het WK een grote slag te slaan en zijn WK te verzilveren.