Servisch leger in staat van paraatheid vanwege spanningen met Kosovo

Het Servische leger bevindt zich in verhoogde staat van paraatheid. Dat deelt het maandagavond mee. De maatregel is kenschetsend voor de recente spanningen met buurland Kosovo. Daar waren er schoten en explosies, en werden wegblokkades opgetrokken.

“De president van Servië heeft het Servische leger opdracht gegeven tot maximale paraatheid”, zei de Servische minister van Defensie Milos Vucevic in het persbericht. Generaal Milan Mojsilovic, hoofd van het Servische leger, zei dan weer dat de Servische president Aleksandar Vucic hem naar de grens met Kosovo gestuurd heeft. “De situatie is er complex”, zei Mojsilovic aan televisiezender Pink zondagavond, terwijl hij op weg was naar Raska, een gemeente op tien kilometer van de grens met Kosovo. Hij zei ook dat het Servische leger aanwezig moest zijn aan de “administratieve lijn”, de term waarmee Servië de grens met Kosovo bedoelt. Het Servische ministerie van Binnenlandse Zaken van zijn kant zei dat “alle eenheden onmiddellijk onder het bevel komen van de stafchef”.

Servië erkent de onafhankelijkheid niet van zijn voormalige zuidelijke provincie. Kosovo, met zijn Albanese meerderheid, riep de onafhankelijkheid uit in 2008. Servië moedigt de ongeveer 120.000 Serviërs in Kosovo aan om de lokale autoriteiten te tarten, nu Pristina zijn soevereiniteit over het volledige grondgebied wil uitoefenen.

Enkele honderden Kosovaarse Serviërs trokken op 10 december in het noorden van Kosovo wegblokkades op om te protesteren tegen de arrestatie van een Servische ex-politieagent. Daardoor kwam het verkeer naar twee grensposten met Servië lam te liggen.

Spanningen

Kort voor het vertrek van generaal Mojsilovic naar het grensgebied verspreidden enkele Servische media beelden van sociale media. Daarin waren er schoten te horen. De media spraken over “gevechten” in de loop van de avond toen het Kosovaarse leger probeerde om een blokkade te ontmantelen. De Kosovaarse politie ontkende de beweringen.

Media in Pristina van hun kant verspreidden het bericht dat een patrouille van de NAVO-vredesmacht Kfor zich op de plek bevond waar er geschoten werd. De Kosovaarse minister van Binnenlandse Zaken, Xhelal Svecla, zei dat een patrouille van Kfor aangevallen werd.

Kfor zelf zei dat het een onderzoek voert naar een schietpartij, op 25 december, in de buurt van een patrouille van de Navo-missie. “Er waren geen gewonden of materiële schade”, zei Kfor in een persbericht.

Nummerplaten

Begin november namen honderden Servische politieagenten van de Kosovaarse politie ontslag, net als rechters, procureurs en andere functionarissen. Ze protesteerden tegen een beslissing van de Kosovaarse regering om Serviërs die in Kosovo wonen te verbieden om Servische nummerplaten te gebruiken. De maatregel is inmiddels wel opgeschort.

De situatie in Kosovo bevindt zich “op de rand van een gewapend conflict”, zei de Servische premier Ana Brnabic vorige week.