“Sneeuwstorm van de eeuw” maakt bijna vijftig doden in VS (en is “nog lang niet voorbij”)

De zware winterstorm die de Verenigde Staten al een paar dagen teistert, heeft op zijn minst 49 personen het leven gekost. Alleen al in de county Erie, in de staat New York, vielen er 27 doden. En de “sneeuwstorm van de eeuw” is nog lang niet voorbij, waarschuwt de overheid.

“Het is veel te vroeg om te zeggen dat het voorbij is”, waarschuwde de gouverneur van New York, Kathy Hochul. Ze zei dat er nog tot dertig centimeter sneeuw kon vallen. “Het is duidelijk de sneeuwstorm van de eeuw”, zei Hochul op een persconferentie in de stad Buffalo, waar ze geboren werd. De storm is niet meer zo hevig als de voorbije dagen. “Maar het blijft gevaarlijk om buiten te zijn”, zei Hochul.

Het westen van de staat New York, waar kou en storm niet ongewoon zijn, werd afgelopen kerstweekend bedolven onder enkele meters sneeuw. Een week eerder was de extreme vrieskou ingetreden.

Zondagavond was er al sprake van 13 doden in Erie, waar Buffalo deel van uitmaakt. Maar de lokale diensten bevestigden intussen dat er nog 14 personen om het leven kwamen, wat de totale balans op 27 doden brengt, zei Mark Poloncarz, verantwoordelijke voor Erie.

Sommige slachtoffers werden dood aangetroffen in hun auto of buiten. Anderen kregen een hartaanval toen ze sneeuw probeerden te ruimen, terwijl het nog altijd ijskoud is, zei hij. Poloncarz verwacht dat er nog slachtoffers zullen gevonden worden.

Het totale aantal dodelijke slachtoffers in negen Amerikaanse staten loopt zo op tot 49. In Ohio eisten verkeersongevallen als gevolg van het stormweer negen slachtoffers, bevestigde de Ohio State Highway Patrol.

© AFP

