Helft meer burn-outs en depressies in vijf jaar

In België waren eind vorig jaar 485.435 werknemers, zelfstandigen en werklozen al meer dan een jaar niet aan het werk of niet naar werk aan het zoeken omdat ze ziek thuis zaten. Dat bericht De Tijd dinsdag, op basis van data van de federale ziekteverzekering Riziv, die nu pas bekendgemaakt zijn. In vijf jaar is dat een toe­name met een kwart.

De werkelijke cijfers liggen nog hoger, omdat de statutaire ambtenaren een apart ziektesysteem hebben, waardoor ze niet in de Riziv-­cijfers zijn inbegrepen. De groei is vooral te wijten aan burn-outs en depressies. In vijf jaar tijd zitten 45 procent meer werknemers, zelfstandigen en werk­lozen langer dan een jaar thuis wegens die stoornis.

“Het gaat om een trend die al jaren bezig is”, zegt arbeidsmarktexpert Stijn Baert (UGent). “Er is bovendien nog altijd geen ernstige aanpak om depressie of burn-out te voorkomen, al is het maar omdat zoiets niet zomaar van het schap te nemen is.”

Voor de toename ziet hij twee belangrijke verklaringen, aldus De Tijd. Een ervan is dat de stoornis vroeger niet werd vastgesteld en nu vaker wel. Een tweede mogelijkheid is dat in tijden waarin het brugpensioen afneemt een lichte vorm van burn-out de weg van de minste weerstand vormt om niet te moeten werken.