SBS stapt in radiozender Nostalgie

Nostalgie wordt voor 75 procent gecontroleerd door de krantengroep Mediahuis en voor 25 procent door de Franse radiogroep NRJ, het bedrijf achter de radiomerken Nostalgie en NRJ. Volgens de informatie van De Tijd zou SBS – zelf een dochterbedrijf van de telecomgroep Telenet – een deel van de aandelen van Mediahuis overnemen. Die laatste behoudt wel de meerderheid van de stemrechten in de vennootschap Vlaanderen Een, het bedrijf achter Nostalgie Vlaanderen.

SBS was begin dit jaar een opvallende afwezige in de strijd die woedde om de FM-frequenties in Vlaanderen, nadat het jarenlang openlijk ambities op radiovlak had gekoesterd, klinkt het. Toen al schemerde volgens De Tijd door dat het bedrijf zich via een andere weg van een aanwezigheid in de radiomarkt wilde verzekeren. Dat concretiseert zich nu in de nakende deal.