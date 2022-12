Minstens 150 baby’s en peuters vinden geen pleeggezin

Minstens 150 baby’s en peuters vinden in ons land geen pleeggezin, bericht De Standaard dinsdag. Volgens Pleegzorg Vlaanderen trekken kandidaat-pleegouders zich almaar vaker terug, omdat ze zich zorgen maken over geschikte kinderopvang.

Alleen al in Franstalig België vinden 130 baby’s jonger dan 1 jaar geen plaats bij een pleeggezin, zegt de vzw Famille d’accueil, die zestien pleegorganisaties in Brussel en Wallonië overkoepelt. De baby’s worden ondergebracht in kinderdagverblijven of verhuizen van de ene hulpdienst naar de andere in afwach­ting van een geschikt pleeggezin. Soms verblijven gezonde baby’s maandenlang in een ziekenhuis. In sommige gevallen worden de Franstalige pleegorganisaties genoodzaakt de baby’s terug te sturen naar het gezin waar ze waren weggehaald.

Ook de pleegzorg in Vlaanderen kampt met een tekort aan pleeggezinnen. Al worden de gegevens niet op dezelfde manier bijgehouden als bij hun Franstalige collega’s, en zijn er nog geen cijfers voor heel Vlaanderen. “Het grootste tekort is er in Vlaanderen bij de jongste leeftijdscategorie”, zegt Jan Brocatus, woordvoerder van Pleegzorg Vlaanderen.

Brocatus merkt op dat kandidaat-pleegouders voor baby’s en peuters zich steeds vaker terugtrekken. “Het valt op dat ze daarvoor vaak hetzelfde argument aanvoeren. Pleegouders die zich kandidaat stelden voor de jongste leeftijds­categorie maken zich zorgen dat ze geen geschikte kinderopvang zullen vinden.”