Iran houdt gezin van voetballegende Ali Daei tegen om land te verlaten

Volgens Daei (53), die zijn steun heeft uitgesproken voor de recente protesten tegen het Iraanse regime, waren zijn vrouw en dochter op weg vanuit Teheran naar Dubai voor een vakantie, maar moest het vliegtuig gedwongen landen op een Iraans eiland in de Perzische Golf waar de twee uit het vliegtuig werden gehaald. De twee keren nu terug naar Teheran, aldus Daei.

Volgens het Iraanse staatspersagentschap Irna had de vrouw van Daei, Mona Farrokhazari, de autoriteiten de garantie gegeven dat ze hen ervan op de hoogte zou brengen als ze het land zou verlaten, als gevolg van de “band van het koppel met groepen die ageren tegen de Islamitische revolutie”. Volgens Daei was er echter geen sprake van een verbod om het land te verlaten.

Iran is al maanden in de greep van grootschalige protesten tegen het regime, na de dood van een vrouw als gevolg van geweld door de zedenpolitie. Inmiddels kwamen al meer dan 500 betogers om het leven bij de protesten, aldus mensenrechtenorganisaties. Daei schreef in september op sociale media dat “de overheid beter de problemen van het Iraanse volk zou oplossen, dan repressie, geweld en arrestaties te gebruiken”. In december werden de juwelierswinkel en het restaurant van Daei in Teheran al gesloten.

De Iraanse autoriteiten hebben verschillende beroemdheden, artiesten en andere prominente figuren verboden om het land te verlaten. Daei is één van de bekendste sportfiguren in het land: hij scoorde 109 doelpunten voor het nationale voetbalteam in de jaren ‘90 en 2000.